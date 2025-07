Il fuggitivo: trama, cast e streamig del film su Rete 4

Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il fuggitivo, film del 1993 diretto da Andrew Davis, e interpretato da Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago. Il chirurgo Richard Kimble torna a casa una sera e trova la moglie Helen con il cranio fracassato, assassinata da un uomo con un braccio artificiale: sebbene provi a fermare l’aggressore, questi riesce a scappare. In assenza di segni di effrazione ed essendo Kimble l’unico erede della ricca moglie, il dottore viene dichiarato colpevole del delitto e condannato a morte. Durante il trasporto al penitenziario gli altri detenuti fanno sbandare il furgone cellulare per cercare di liberarsi, e il mezzo finisce sui binari, venendo investito da un treno in corsa; salvatosi dall’incidente, e dopo aver soccorso una guardia, Kimble scappa. Il marshal Samuel Gerard assume la direzione delle indagini, e con la sua squadra dà il via alle operazioni di ricerca per trovare Kimble.

Questi nel frattempo si reca in un ospedale per cambiare aspetto e guarire le ferite che ha riportato nell’incidente. Mentre esce dall’ospedale viene riconosciuto dal poliziotto che egli stesso aveva salvato dall’incidente ed è costretto a scappare usando un’ambulanza. Sfuggito alla cattura organizzata da Gerard, il chirurgo fa ritorno a Chicago per cercare il vero assassino e farsi dare soldi dall’amico e collega Charles Nichols. Al Cook County Hospital Kimble effettua una ricerca per trovare tutti i pazienti che hanno subito una modifica alla protesi del braccio destro dopo la data dell’omicidio della moglie, in quanto il braccio artificiale dell’assassino era stato danneggiato durante la colluttazione.

Più tardi, Kimble entra in casa di un ex agente di polizia, Frederick Sykes, e ha la conferma, dopo aver esaminato alcune foto, che egli è l’assassino. Scopre anche che Sykes è impiegato in una casa farmaceutica, la Devlin MacGregor, la quale è pronta a lanciare sul mercato un nuovo farmaco, il Provasic. Kimble aveva scoperto, prima dell’assassinio della moglie, che il Provasic causava danni al fegato, quindi deduce che Nichols, il quale guidava lo sviluppo del farmaco, aveva ordinato a Sykes di uccidere il chirurgo: la morte della moglie era stata un incidente. Gerard segue i ragionamenti del chirurgo e trae le stesse conclusioni.

Il fuggitivo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il fuggitivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Richard Kimble

Tommy Lee Jones: Samuel Gerard

Jeroen Krabbé: Charles Nichols

Joe Pantoliano: marshal Cosmo Renfro

Sela Ward: Helen Kimble

Julianne Moore: Anne Eastman

Andreas Katsulas: Frederick Sykes

Daniel Roebuck: Robert Biggs

L. Scott Caldwell: Erin Poole

Tom Wood: Noah Newman

Ron Dean: detective Kelly

Jane Lynch: Kathy Wahlund

Andy Romano: giudice Bennett

Nick Searcy: marshal Rowlins

Streaming e tv

Dove vedere Il fuggitivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.