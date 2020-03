Festa della Donna, Federica Brignone ospite a “Che tempo che fa”

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la campionessa di sci Federica Brignone sarà ospite in esclusiva nel programma tv Che tempo che fa, in onda su Rai2 e condotto da Fabio Fazio. Brignone, 29 anni, in questo momento è probabilmente la migliore sciatrice italiana in circolazione: attualmente prima nella classifica generale di Coppa del Mondo, è fresca vincitrice della Coppa del mondo di combinata.

