Fedez sul concerto di San Siro con J-Ax: “Non sapete che liberazione”

Era l’1 giugno del 2018 quando Fedez e J-Ax tenevano a San Siro il loro ultimo concerto insieme. I due cantanti, dopo una lunga collaborazione segnata da numerosi successi, chiudevano una proficua collaborazione artistica, senza dare troppe spiegazioni ai fan sui motivi della rottura.

Solo pochi mesi fa, nel corso della trasmissione La Confessione, Fedez ha rivelato dei dettagli in più sul clamoroso divorzio: “Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e J-Ax ci eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia, un clima fantastico. Quando è entrato Fabio Rovazzi, è diventato il mio migliore amico”, ha spiegato Fedez quasi con gli occhi lucidi. “Probabilmente non servivo più”, ha continuato il rapper, facendo intendere così che forse le colpe sono di altri.

Oggi Fedez è tornato a parlare dell’ex Articolo 31. Attraverso una serie di Instagram Stories, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di essere riuscito a vedere per la prima volta le immagini di quel famoso concerto a San Siro, spiegando le emozioni che prova a due anni di distanza: “E niente, ho passato la serata a guardarmi il concerto di San Siro… È la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi. Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male pensare a quel giorno, non sapete che liberazione. È stato veramente incredibile ca**o!”.

Fedez ha poi aggiunto: “Comunque mi sembra assurdo che per due anni non sia mai riuscito a rivedermi quel concerto, quel momento. A distanza di così tanto tempo non sembra vero essere riusciti a fare una cosa del genere. Ma soprattutto essere stato in grado di non cagarmi addosso/vomitare su quel palco. Mi faccio i complimenti da solo, va! Non è nostalgia, ma solo incredulità. PS: Mi sono anche rivisto le Stories che pubblicavo in quel periodo e mi sto sul ca**o da solo (bene così)”, ha aggiunto nelle Storie.

