Non è piaciuto molto il nuovo tatuaggio che si è fatto Fedez e che ovviamente ha condiviso con i suoi fan sui social. Il cantante ha deciso di tatuarsi sulla coscia sinistra il viso imbronciato di sua figlia Vittoria. “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia, e poi tatuatevelo”, si legge nella didascalia del post.

L’esito però non ha soddisfatto i follower, che lo hanno travolto con ironici commenti: “Perdona la franchezza… – scrive una fan – io fossi in te denuncerei il tatuatore… tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia! Scusa se sono sincera”. Anche la stessa Chiara Ferragni ha commentato con un chiaro messaggio: “Ahahaha”. C’è chi invece consiglia a Fedez di denunciare il tatuatore.

“Vittoria è una bambina stupenda, ma ti hanno tatuato il bambino sbagliato: è Hasbulla”, commenta un altro utente. “È fatto bene, però se appena può Vittoria ti querela, ha ragione lei!!”, scrive una fan, ipotizzando in futuro azioni legali da parte della secondogenita dei Ferragnez. “Il mio falegname con 5000 lire lo faceva meglio”, ironizza un altro.

Il cantante ha poi replicato alle critiche ricevute: “Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi”. E in un video ha aggiunto ironicamente: “Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima”.