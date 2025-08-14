Icona app
14 agosto 2025
Home » Spettacoli
Musica

Da Tony Effe a Elodie fino a Ilaria Salis: le rime al veleno di Fedez che cita anche Chiara Ferragni | VIDEO

Il rapper contro tutti in una rivisitazione del brano "Tutto il contrario"

di Niccolò Di Francesco
Fedez contro tutti in una rivisitazione del brano del 2011 Tutto il contrario. Durante la sua esibizione sul palco del Red Valley Festival all’Olbia Arena, infatti, il rapper ha rivisitato il suo brano prendendosela con un po’ con tutti, da Tony Effe a Elodie, da Ilaria Salis ad Achille Lauro, senza far mancare un accenno al suo matrimonio naufragato con Chiara Ferragni. “So che domani mattina me ne pentirò” ha esordito il cantante che ha attaccato Tony Effe: “A Sanremo sembrava Pavarotti”. Poi è la volta di Elodie (“A San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto. Come il patriarcato, come Gesù Cristo) e Gianluca Gazzoli (“Il nuovo Pippo Baudo”).

E ancora: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro”. Poi il riferimento all’europarlamentare Ilaria Salis: “Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis, Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come la casa popolare”. Non manca, poi, un accenno all’ex moglie Chiara Ferragni con il matrimonio con l’influencer definito come “un concerto dei Coldplay”. Fedez aveva già fatto parlare di sé nelle scorse ore per la sua partecipazione alla Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, durante la quale ha dichiarato: “Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c…o”. Il rapper, poi, ha assaggiato anche lo stocco affermando: “Devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca