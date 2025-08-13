Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Fedez alla sagra dello stoccafisso: “I giornalisti mi hanno preso in giro, andate a fare in c**o” | VIDEO

Immagine di copertina

Il cantante replica così alle polemiche legate al suo cachet

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La tanto discussa partecipazione di Fedez alla Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, alla fine è avvenuta con il rapper che ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nei giorni scorsi, infatti, era montata una polemica per il presunto cachet da 100mila euro destinato al cantante per partecipare alla sagra dello stoccafisso. Cifra che, secondo il promotore dell’evento Roberto Pegna, era stata gonfiata: “Il cachet è molto più basso, in linea, se non inferiore, a quello di altri rapper meno noti. E comprende solo la prestazione artistica”.

Durante la sua esibizione a Cittanova, Fedez ne ha approfittato per rispondere alle critiche: “Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c…o”. Il rapper, poi, ha assaggiato anche lo stocco affermando: “Devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Justin Timberlake: “Ho la malattia di Lyme, quando l’ho scoperto ero scioccato”
Musica / Rebecca Baby molestata durante un concerto, la cantante reagisce mettendosi in topless
Musica / Giorgia: “I cantanti sono tutti psicopatici. Le lacrime a Sanremo sono state il riassunto di una vita”
Ti potrebbe interessare
Musica / Justin Timberlake: “Ho la malattia di Lyme, quando l’ho scoperto ero scioccato”
Musica / Rebecca Baby molestata durante un concerto, la cantante reagisce mettendosi in topless
Musica / Giorgia: “I cantanti sono tutti psicopatici. Le lacrime a Sanremo sono state il riassunto di una vita”
Musica / Gino Paoli: "La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse"
Musica / Francesca Michielin replica agli insulti ricevuti per il suo fisico: "La dovete smettere"
Musica / La kiss cam al concerto dei Coldplay smaschera un presunto tradimento: il video diventa virale
Musica / Laura Pausini annuncia “La mia storia tra le dita”: botta e risposta con Gianluca Grignani
Musica / Patty Pravo: “Sto con un ragazzo di 35 anni. Chirurgia estetica? Solo qualche punturina”
Gossip / L'annuncio a sorpresa di Anna Tatangelo: la cantante è incinta
Musica / Gigi Campanile ricoverato in ospedale, Dolcenera: "Supererai anche questo"
Ricerca