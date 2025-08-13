Fedez alla sagra dello stoccafisso: “I giornalisti mi hanno preso in giro, andate a fare in c**o” | VIDEO

La tanto discussa partecipazione di Fedez alla Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, alla fine è avvenuta con il rapper che ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nei giorni scorsi, infatti, era montata una polemica per il presunto cachet da 100mila euro destinato al cantante per partecipare alla sagra dello stoccafisso. Cifra che, secondo il promotore dell’evento Roberto Pegna, era stata gonfiata: “Il cachet è molto più basso, in linea, se non inferiore, a quello di altri rapper meno noti. E comprende solo la prestazione artistica”.

La colpa non è di #fedez che confonde la sacralità culturale della sagra chiamandola MANIFESTAZIONE (no caro Federico, non eri in piazza con il M5S) o che prova per la prima volta lo ‘stocco’ e dice: ‘DEVO DIRE CHE È BUONO PER FORZA’ e grazie ti hanno strapagato (a me risulta 70… pic.twitter.com/WknD6HkIOj — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 13, 2025

Durante la sua esibizione a Cittanova, Fedez ne ha approfittato per rispondere alle critiche: “Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta. Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c…o”. Il rapper, poi, ha assaggiato anche lo stocco affermando: “Devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero”.