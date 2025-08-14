Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione: ecco chi la seguirà ora

Chiara Ferragni lancia l’operazione rilancio cambiando agenzia di comunicazione: l’influencer, infatti, ha interrotto la collaborazione con Lighthouse Communication per affidarsi al team di consulenti di Image Building. Dopo lo scandalo legato al pandoro Balocco e i problemi finanziari delle sue società, nonché il divorzio dall’ex marito Fedez, l’imprenditrice digitale prova ora a rilanciare la sua immagine affidandosi, come sottolinea Open, alla società fondata da Giuliana Paoletti. Lo scopo è quello di ricostruire da zero o quasi l’immagine dell’influencer per rilanciarla nel mondo dei social e dell’impreditoria.

Si conclude, quindi, la collaborazione con Lighthouse Communication, subentrata dopo il “divorzio” tra Chiara Ferragni e il suo ex manager Fabio Maria Damato. “Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro” ha scritto l’azienda in una nota. Nei mesi scorsi, l’influencer aveva tentato il rilancio all’estero, in Paesi quali Romania, dove era apparsa sulla copertina di Elle, Spagna e Grecia. Tuttavia, l’imprenditrice digitale, così come certificato dal sito di analisi Not Just Analytic, ha continuato a perdere follower su Instagram e a vedere diminuire l’engagement dei suoi post.