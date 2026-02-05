Riattivati e subito oscurati i social di Fabrizio Corona: “I miei follower? Tutti stupidi. Faccio i soldi grazie a loro”

I profili social di Fabrizio Corona sono riapparsi nella mattinata di giovedì 5 febbraio, salvo poi scomparire di nuovo nel giro di poche ore. Mentre la questione genera interesse e curiosità tra i follower, sono tornate virali alcune dichiarazioni dell’ex paparazzo risalenti a poco meno di un anno fa. Alla TV svizzera RSI, infatti, Corona, alla domanda su che cosa facesse quando aveva uno scoop tra le mani, ha risposto: “Cosa faccio? Apro e la butto in pasto agli stupiti. La massa sono tutti stupidi, purtroppo i numeri li fai guadagnando vendendo agli stupidi che ti seguono. Perché la maggior parte delle persone che seguono questa cosa, la massa, sono tutti stupidi”.

Per quanto riguarda i profili social di Corona, invece, al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali dell’ex paparazzo. La prima rimozione si è verificata alcuni giorni fa quando, dopo la denuncia presentata da Mediaset, Google ha rimosso da Youtube i contenuti del format Falsissimo mentre Meta ha bloccato sia il profilo personale dell’ex paparazzo che quello del programma. “È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia – ha dichiarato Ivano Chiesa, avvocato che difende Fabrizio Corona – Ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio”.