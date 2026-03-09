Ospite di Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda nel pomeriggio di domenica 8 marzo, Fabrizio Biggio si è commosso parlando di Fiorello e della sua rinascita professionale. Il co-conduttore de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica dello showman, Biggio ha spiegato perché il comico ha dato una svolta alla sua carriera: “Ero rovinato, era il 2022, ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più”. La svolta arriva “il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: ‘Oggi non ci voglio pensare, a settembre mi invento qualcosa’. Squilla il telefono e vedo ‘Rosario’, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: ‘A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te'”. Con la voce rotta dall’emozione, quindi, il conduttore ha affermato: “Ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva”.

Fabrizio Biggio, poi, ha parlato anche della sua vita privata: “Io e mia moglie Valentina stiamo insieme da 26 anni. Abbiamo avuto una crisi in mezzo, come è normale… fa bene, serve perché poi ti riscegli e quello è di una potenza incredibile. Siamo felicissimi, stiamo bene. Ci siamo sposati dopo 25 anni, solo due anni fa”. E spiega perché è così riservato riguardo alla sua vita privata anche sui social: “Un po’ per proteggere anche loro (la moglie e i figli, ndr), ci sono tanti matti in giro”. E rivela: “C’è stata una persona che ha cominciato a scrivere a mia moglie, era innamorata di me e le diceva ‘lascialo’. Era una stalker”.