Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Fabrizio Biggio si commuove in tv: “Ero rovinato e stavo finendo nel dimenticatoio, Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attore e conduttore si è raccontato al programma "Da noi... a ruota libera"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ospite di Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda nel pomeriggio di domenica 8 marzo, Fabrizio Biggio si è commosso parlando di Fiorello e della sua rinascita professionale. Il co-conduttore de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica dello showman, Biggio ha spiegato perché il comico ha dato una svolta alla sua carriera: “Ero rovinato, era il 2022, ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più”. La svolta arriva “il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: ‘Oggi non ci voglio pensare, a settembre mi invento qualcosa’. Squilla il telefono e vedo ‘Rosario’, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: ‘A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te'”. Con la voce rotta dall’emozione, quindi, il conduttore ha affermato: “Ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva”.

Fabrizio Biggio, poi, ha parlato anche della sua vita privata: “Io e mia moglie Valentina stiamo insieme da 26 anni. Abbiamo avuto una crisi in mezzo, come è normale… fa bene, serve perché poi ti riscegli e quello è di una potenza incredibile. Siamo felicissimi, stiamo bene. Ci siamo sposati dopo 25 anni, solo due anni fa”. E spiega perché è così riservato riguardo alla sua vita privata anche sui social: “Un po’ per proteggere anche loro (la moglie e i figli, ndr), ci sono tanti matti in giro”. E rivela: “C’è stata una persona che ha cominciato a scrivere a mia moglie, era innamorata di me e le diceva ‘lascialo’. Era una stalker”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”
Spettacoli / Valeria Marini ancora contro Nino Frassica: “Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv”
TV / Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”
Spettacoli / Valeria Marini ancora contro Nino Frassica: “Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv”
TV / Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario
TV / Imma Tataranni 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzo
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 marzo 2026
TV / Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5: quante puntate, durata, quando finisce
Ricerca