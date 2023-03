Chi è Valentina De Ceglie, la moglie di Fabrizio Biggio ospite a Oggi è un altro giorno

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, il noto comico, spalla di Fiorello a Viva Rai 2, ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone su Rai 1. L’attore presenterà il libro “L’Incredibile Storia Della Bambina Nata Come Un Fiore” pubblicato lo scorso 8 marzo per Giunti Editore. Biggio, che vediamo tutte le mattine al fianco di Fiorello a Viva Rai 2, tornerà presto in coppia con Francesco Mandelli, ricostruendo così quella coppia di successo che è stata I Soliti Idioti, per un tour che toccherà i principali teatri italiani.

Fiorentino, inizia ad affermarsi sul piccolo schermo nei primi anni Duemila, dopo una parentesi su Canale 10, quando intraprende il sodalizio con Francesco Mandelli sulla neonata Mtv Italia nello show Mtv Mad. La svolta per la sua carriera arriva con I soliti idioti e il successo del personaggio di Gianluca con il suo burbero e volgare padre. Arrivano anche a portare la loro sit-com al cinema con due film, I soliti idioti – Il film e poi I 2 soliti idioti.

Biggio ha lavorato anche come conduttore di programmi di Rai 2 come Stracult e Meglio Tardi Che Mai. Ora una nuova primavera artistica con Fiorello che lo ha voluto nel cast fisso del suo varietà del mattino Viva Rai 2. Come dicevamo, Fabrizio Biggio è sposato con Valentina De Ceglie, madre dei due figli Aldo e Bianca.

Anche la moglie di Biggio lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. Grande appassionata di uncinetto, ha aperto una pagina Mini Molly Crochet dove condivide con oltre 3mila followers le sue creazioni. Valentina è stata l’unica tra le compagne di Fabrizio a saper gestire la sua disordinatezza. L’attore ha confessato: “Sono un disastro assoluto! Sono così disordinato che posso perdere un calzino sul pavimento per un mese intero senza accorgermene. Tutti gli altri miei partner non sono riusciti a gestirlo e alla fine sono stati cacciati”.