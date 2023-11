Botta e risposta tra Antonio Tajani e Fabio Fazio a Che tempo che fa

Botta e risposta tra il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e Fabio Fazio nel corso di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 5 novembre.

“Complimenti per la trasmissione, vedo ascolti molto alti quindi vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettetelo di dirlo, quindi complimenti!”

“Mi fa molto piacere! Non so a quanti altro farà piacere, ma a me molto! Grazie” Ministro Antonio Tajani a… pic.twitter.com/mlahVb0bD7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 5, 2023

Ospite della trasmissione di Fabio Fazio per parlare dei temi caldi dell’attualità politica, e in particolar modo della guerra tra Israele e Hamas, Tajani, al termine del collegamento, si è rivolto al conduttore affermando: “Complimenti per la trasmissione che, vedo, ha ascolti molto alti. Quindi, vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettete di dirlo a un vecchio giornalista e, quindi, complimenti”.

“Be’, mi fa molto piacere. Non so a quanti altri farà piacere, ma a me molto. Grazie. Grazie mille” ha replicato Fabio Fazio togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo che il suo programma non è stato confermato nei palinsesti Rai.