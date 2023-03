Il benvenuto di nonno Eros Ramazzotti al nipotino Cesare

Eros Ramazzotti ha voluto dare il benvenuto al suo primo nipote, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza, Cesare, nato nelle scorse ore in una clinica svizzera. “La vita è meravigliosa, nonostante tutto”, ha scritto il cantante a corredo dello scatto con la manina di Cesare postata su Instagram.

Non è chiaro se Eros sia riuscito a passare personalmente per la clinica di Lugano, dove Aurora ha partorito, ma di certo è riuscito a trasmettere alla figlia e al nipotino neo arrivato tutto il suo affetto. “Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”. È una gioia incredibile, condivisa con l’ex moglie Michelle Hunziker, per la prima volta nonna. “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare”, ha scritto sui social la conduttrice a poche ore dalla nascita del piccolo.

Con buone probabilità Aurora Ramazzotti si trova ancora nella clinica svizzera dove ha dato alla luce Cesare e resterà lì per qualche ora, prima di poter tornare a casa a Milano. Nel frattempo però l’influencer ha già condiviso le prime immagini della sua vita familiare con il piccolo Cesare e Goffredo, che gioca e si prende cura del piccolo nella sua culla.