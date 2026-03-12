Morta Enrica Bonaccorti: le cause della morte della conduttrice, malattia, tumore

Enrica Bonaccorti è morta oggi, 12 marzo 2026, a Roma, all’età di 76 anni. Quali sono state le cause della morte e la malattia della popolare conduttrice tv e radio? Bonaccorti era malata da tempo, come lei stessa aveva raccontato in questi mesi: era infatti stata colpita da un tumore al pancreas. Aveva annunciato la malattia sui social, rompendo il silenzio, per spiegare perché fosse sparita. Poi aveva deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, anche attraverso alcune interviste televisive.

Alla fine di ottobre aveva confidato a Gente che le avevano sospeso la chemioterapia. “Non ho avuto più dolori né nausea”, aveva raccontato Enrica Bonaccorti, “ma mi è rimasta un po’ di debolezza. Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo. Ora devo iniziare le sedute di radioterapia. Ho speranza nella scienza, che ha fatto passi avanti incredibili, nella ricerca, che dobbiamo sostenere sempre più. E poi, il sentirmi circondata da così tanto affetto, con i racconti di chi ci era passato, di chi l’aveva superato, di chi lo stava affrontando come me… Tutto questo mi ha restituito uno sguardo verso il futuro. Inoltre pare che l’atteggiamento positivo aiuti molto dunque, guarirò”.

In una delle ultime interviste, a Domenica In, lo scorso gennaio aveva dichiarato: “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire”. Nonostante la sua tenacia, purtroppo Enrica Bonaccorti non ce l’ha fatta. Sempre solare ed elegante, autrice di cinque libri, è stato un volto garbato e intelligente dello spettacolo italiano.

Tra i suoi programmi più celebri, Pronto, chi gioca?, per il quale era stata scelta dopo i no della coppia Mondaini-Vianello, Ugo Tognazzi, Virna Lisi, Nino Manfredi, Sandra Milo, Claudia Cardinale. Conduce anche Non è la Rai, memorabile l’incidente che segna la fine: una telespettatrice diede la risposta esatta al Cruciverbone prima che lei facesse la domanda. Tra i successi, passando da Mediaset alla Rai, La giostra, Seratissima, I fatti vostri Buona domenica. Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari, con il quale ha avuto la figlia Verdiana. Tra gli amori Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero.