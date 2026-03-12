Icona app
Spettacoli

È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni ed era gravemente malata

La presentatrice era malata di tumore al pancreas che le era stata diagnosticato lo scorso anno

di Niccolò Di Francesco
Addio ad Enrica Bonaccorti: la conduttrice tv è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stata diagnosticato lo scorso anno. La presentatrice era apparsa in diverse trasmissioni televisive per raccontare la sua lotta contro la malattia. In una di questa, a Domenica In, lo scorso gennaio aveva dichiarato: “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire”.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, ma romana d’azione, Enrica Bonaccorti ha esordito nei primi anni settanta come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva. Il successo in televisione, nelle vesti di conduttrice, arriva negli anni Ottanta con il programma Italia sera. Poi è la volta di Pronto, chi gioca?, trasmissione che sostituisce Pronto, Raffaella?. Alla fine degli anni Ottanta passa a Mediaset, dove conduce prima il quiz La giostra, poi la trasmissione quotidiana del preserale, Ciao Enrica e infine la trasmissione Cari genitori.

Torna in Rai alla fine degli anni Novanta mentre dal 2000 al 2006 è ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Dal 2010 in poi alterna ospitate nel ruolo di opinionista sia in trasmissioni Rai che Mediaset mentre nella stagione 2019-20 ritorna alla conduzione con il programma Ho qualcosa da dirti, in onda su Tv8. Sposata con Daniele Pettinari, con il quale ebbe la figlia Verdiana Pettinari, nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni con uomini famosi tra cui Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca