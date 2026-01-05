Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Il tumore? Sono in un limbo”

Ospite a Domenica In nella puntata di ieri, 4 gennaio, Enrica Bonaccorti ha risposto alle domande di Mara Venier parlando del difficile momento che sta attraversando, con le cure per cercare di sconfiggere un tumore al pancreas. “Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata”, ha spiegato Bonaccorti. “Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire…”.

Nelle ultime ore, la conduttrice si è sottoposta ad una Tac “e ho fatto tutte le analisi. Suppongo le risposte arriveranno nel giro di 7-8 giorni. Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”.

Eppure come è ovvio immagine i primi tempi non sono stati facili, dopo la scoperta della malattia. “All’inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così. Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa”, ha aggiunto. Bonaccorti in queste settimane è stata travolta dall’affetto del pubblico: “Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…”. . A Natale, Enrica Bonaccorti e Mara Venier hanno festeggiato insieme: “Festeggiamo insieme anche l’anno prossimo”, ha chiosato Mara Venier. “Va bene, io ci sono. Speriamo”, ha replicato una commossa Bonaccorti, tra gli applausi del pubblico in studio.