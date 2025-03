Elodie: “Potrei vivere anche senza il mio lavoro. Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine”

Elodie: “Potrei vivere anche senza il mio lavoro”

Ospite di Verissimo, il rotocalco di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, Elodie ha raccontato la sua vita professionale e privata.

Reduce dal Festival di Sanremo 2025 e protagonista del film Gioco pericoloso, in uscita il 13 marzo, la cantante ha dichiarato: “Prima ero spaventata dall’esposizione, ora cerco di prendere al volo tutte le opportunità”.

Tuttavia, nonostante il momento felice, Elodie rivela che potrebbe anche rinunciare al suo lavoro spiegando il perché: “È un momento di crescita, anche grazie al pubblico e alla gente che mi dà la possibilità di lavorare, ma potrei vivere anche senza. Io vivo di cose semplici”.

“Le cose semplici, per me, sono le cose importanti. Oggi, dopo anni di fatica, mi guardo con più amore” aggiunge l’interprete.

La cantante, quindi, aggiunge: “Non avrei mai immaginato di uscire e avere la forza, ho sempre avuto l’idea di valere veramente poco, invece devi credere tu per primo in te stesso. Non sono mai stata una cantante virtuosa, invece devi apprezzare quello che hai e ho cercato di portarlo al massimo e ora mi piace”.

Nata e cresciuta al Quartaccio, periferia nord-ovest di Roma, Elodie si è detta orgogliosa delle sue “origini umili”: “Sono cresciuta in una borgata difficile che però mi ha insegnato verità e spontaneità. Sono orgogliosa delle amiche che mi hanno accompagnata in quegli anni, donne forti che hanno sfidato la vita e che considero a tutti gli effetti come sorelle”.

L’interprete, poi, ha parlato del suo compagno Andrea Iannone: “Non sono una da colpo di fulmine, ma con lui è successo, ho capito subito che volevo essere nella sua vita. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo renderlo felice”.

“Sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce comunque a essere solare, gioioso. Ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda ed è una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci e di amore” conclude Elodie.