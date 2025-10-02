Icona app
Musica

Elisa in lacrime per la Flotilla, l’appello a Giorgia Meloni: “Allora portateli voi gli aiuti” | VIDEO

La cantante non è riuscita a trattenere l'emozione dopo l'abbordaggio israeliano alla spedizione umanitaria

di Niccolò Di Francesco
Elisa scoppia in lacrime e manda un messaggio a Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio alle barche della Global Sumud Flotilla. In un video pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, la cantante, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla… Allora portateli voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. L’inteprete ha taggato il profilo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi di fatto a lei e al suo governo.

 

Intanto, migliaia di persone si sono riversate nelle strade di tutta Italia per manifestare la solidarietà alla spedizione umanitaria e protestare contro il blocco di Israele. A Roma una marea umana si è ritrovata davanti la stazione Termini per poi convergere verso Palazzo Chigi. Il corteo si è poi concluso pacificamente a piazza San Silvestro. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale mentre a Milano un corteo spontaneo è arrivato in piazzale Cadorna, dove sono stati occupati i binari della stazione. “Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” è il contenuto di alcuni degli striscioni esposti nei cortei mentre i manifestanti scandivano i cori “Palestina libera”, “Siamo tutti palestinesi”, “Free free Palestine”. Nel frattempo, la Cgil e i sindacati di base – Usb, Cub e Sgb – hanno proclamato lo sciopero generale per domani, venerdì 3 ottobre: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini li accusa di “aizzare le piazze danneggiando gli italiani” e valuta la precettazione.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
