La marina militare israeliana ha intercettato ventuno imbarcazioni della Global Sumud Flotilla: sono ventidue, al momento, le barche che proseguono la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. Secondo i media turchi una nave, la Mikeno, sarebbe riuscita a raggiungere le acque di Gaza. Intanto, subito dopo la notizia dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane, migliaia di persone si sono riversate nelle piazze di tutta Italia per manifestare il proprio dissenso. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza di oggi, giovedì 2 ottobre 2025.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

DIRETTA

Ore 11,10 – Flotilla: ancora 4 barche verso Gaza – La Global Sumud Flotilla riferisce che 4 delle sue barche proseguono la navigazione verso Gaza. Fra queste le imbarcazioni di aiuti umanitari Marinette e Mikeno, l’ultima delle quali si trova nelle acque antistanti la Striscia ma dal tracker risulta ferma, a 0 nodi. Le altre due imbarcazioni che risultano ancora fra quelle non intercettate sono le due di supporto legale, Shireen e Summertime-Jong, che sono in alto mare.

Ore 11,00 – Flotilla, 39 le barche intercettate. Giallo sulla Mikeno – Sono 39 le barche intercettate. Così calcola la sala di controllo a terra della Global Simud Flotilla. Molte barche sono in navigazione obbligata, dunque il tracker le indica come in navigazione. Al momento, sono sicuramente ancora in navigazione solo tre barche, le due del team legale che si sono allontanate già ieri sera dall’area di intervento per preservare operatività degli avvocati e documentazione raccolta, la Marinette, rimasta sempre molto indietro. E’ giallo sulla Mikeno, la barca che sembra essere arrivata in acque palestinesi. Il contatto con il bridge è stato perso dopo prima dell’1 di notte e da ore orma risulta ferma, con velocità di crociera zero nodi.

Ore 10,00 – Attivista: “Altre 11 barche in arrivo a Gaza per rompere il blocco di Israele” – “Noi della Freedom Flotilla Coalition esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno agli amici della Sumud. Questo movimento dell’umanità contro la barbarie non è finito stanotte. Siamo 11 barche che si stanno muovendo verso Gaza con lo stesso obiettivo, rompere il blocco illegale di Israele su Gaza, rifiutare la legge del più forte e ristabilire il primato del diritto internazionale. E’ il momento di mobilitarci e di lottare”, dice in un messaggio postato pochi minuti fa l’attivista Fabio Saccomanni.

Ore 9,30 – Sarebbero 21 le navi intercettate e circa 200 le persone in arresto – Le forze israeliane hanno infine fermato e abbordato la Global Sumud Flotilla quando era ormai a circa 70 miglia da Gaza, con circa venti imbarcazioni e 5 gommoni. La flottiglia, che trasporta medicine e cibo a Gza, è composta da oltre 40 imbarcazioni civili con a bordo circa 500 tra parlamentari, avvocati e attivisti. Sarebbero 21 le navi intercettate e circa 200 le persone poste in arresto.

Ore 9,00 – Circa 30 gli italiani fermati finora – Si ritiene che siano circa una trentina gli italiani fermati finora da Israele nell’ambito dell’operazione di intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla, che erano dirette a Gaza. È quanto si apprende da fonti informate, che sottolineano che il numero dei fermati potrebbe salire perché gli abbordaggi sono in corso. Le fonti evidenziano che l’operazione sarà lenta, per evitare pericoli.

Ore 8,30 – Tel Aviv: “Passeggeri Flotilla verso Israele, stanno bene” – “I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.

Ore 8,00 – Salgono a 20 le barche intercettate, altre 22 avanti verso Gaza – Sono salite a 20 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 22 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.