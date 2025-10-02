Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Israele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO

Immagine di copertina

Da Roma a Milano passando per Napoli, Bologna e Genova. E intanto la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Da Roma a Milano, da Bologna a Napoli passando per Genova, Torino, Palermo: migliaia di persone si sono riversate in strada in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata nella serata di mercoledì, dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane. A Roma una marea umana si è ritrovata davanti la stazione Termini per poi convergere verso Palazzo Chigi. Il corteo si è poi concluso pacificamente a piazza San Silvestro. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale mentre a Milano un corteo spontaneo è arrivato in piazzale Cadorna, dove sono stati occupati i binari della stazione.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” è il contenuto di alcuni degli striscioni esposti nei cortei mentre i manifestanti scandivano i cori “Palestina libera”, “Siamo tutti palestinesi”, “Free free Palestine”. Nel frattempo, la Cgil e i sindacati di base – Usb, Cub e Sgb – hanno proclamato lo sciopero generale per domani, venerdì 3 ottobre: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini li accusa di “aizzare le piazze danneggiando gli italiani” e valuta la precettazione.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa
Cronaca / FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna
Cronaca / Delitto di Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Andrea Sempio
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa
Cronaca / FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna
Cronaca / Delitto di Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Andrea Sempio
Cronaca / Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 KM/H a Expo Ferroviaria 2025
Cronaca / Evelina Sgarbi: "Mio padre Vittorio sembra il fantasma di se stesso"
Cronaca / L'avvocato di Andrea Sempio: "Lui e Stasi innocenti, Chiara Poggi uccisa dalla massoneria"
Cronaca / BJF Fuori Festival, la salute in altre parole: le nuove forme di divulgazione
Cronaca / Appello di solidarietà per il popolo palestinese
Cronaca / L’avvocato Caterina Malavenda si racconta a TPI: “Vivo senza social e sono felice”
Cronaca / Fuori le Mura: così Roma rinasce dal basso grazie all’attivismo sociale e alle sue periferie
Ricerca