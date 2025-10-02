Da Roma a Milano passando per Napoli, Bologna e Genova. E intanto la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì

Da Roma a Milano, da Bologna a Napoli passando per Genova, Torino, Palermo: migliaia di persone si sono riversate in strada in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata nella serata di mercoledì, dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane. A Roma una marea umana si è ritrovata davanti la stazione Termini per poi convergere verso Palazzo Chigi. Il corteo si è poi concluso pacificamente a piazza San Silvestro. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale mentre a Milano un corteo spontaneo è arrivato in piazzale Cadorna, dove sono stati occupati i binari della stazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” è il contenuto di alcuni degli striscioni esposti nei cortei mentre i manifestanti scandivano i cori “Palestina libera”, “Siamo tutti palestinesi”, “Free free Palestine”. Nel frattempo, la Cgil e i sindacati di base – Usb, Cub e Sgb – hanno proclamato lo sciopero generale per domani, venerdì 3 ottobre: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini li accusa di “aizzare le piazze danneggiando gli italiani” e valuta la precettazione.