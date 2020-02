Elisa De Panicis e le frasi shock sul Coronavirus: “Il Sud vince contro il Nord” | VIDEO

Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Elisa De Panicis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha detto la sua sul Coronavirus, l’epidemia partita dalla Cina e che negli ultimi giorni ha colpito pesantemente il nostro Paese, provocando giù 12 vittime.

Parole forti e fuori luogo, che hanno immediatamente scatenato numerose polemiche sui social. Da un lettino di un centro benessere, la ragazza ha affermato: “Per una volta, il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus. Che dire? Finalmente. Per una volta ragazzi ce l’abbiamo fatta”.

Il video ha inevitabilmente indignato molti utenti, tanto che l’influencer si è vista costretta a cancellare le Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Come spesso accade in questi casi, però, il video è stato scaricato e ha fatto il giro del web.

“E questa? L’ignoranza? L’educazione e il rispetto dove lo ha lasciato?”, Queste sarebbero influencer? Non fatevi influenzare da sta gallina ragazze mie”, sono alcuni dei commenti pubblicati in risposta alle frasi shock sul Coronavirus dette da Elisa De Panicis. Anche se si nota un intento ironico da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, forse, visto il momento, era meglio evitare di scherzare su certi temi.

