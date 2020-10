Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni – VIDEO

Nel corso della puntata di oggi di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni per non aver parlato abbastanza del Covid sui suoi canali nel corso degli ultimi mesi. “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?”: ha esclamato Daniele infervorata rivolgendosi all’ospite Simona Ventura, che ieri ha intervistato Ferragni su Rai due subito dopo la proiezione del documentario “Unposted”.

Ma la maggior parte degli utenti ha difeso la influencer, che a marzo ha raccolto milioni di euro per allestire un reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano e che negli ultimi mesi si è spesa sui social per diverse cause, dalle manifestazioni organizzate dai Black Lives Matter alla morte di Willy Monteiro Duarte.

E intanto è arrivato, immancabile, il commento di Fedez, che su Twitter ha scritto: “Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo. L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire”. Chiara Ferragni ha poi ringraziato il marito nelle sue stories.

