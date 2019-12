Edoardo Leo, gaffe a Domenica In dopo l’intervista di Mara Venier

L’attore romano Edoardo Leo, ospite da Maria Venier nella trasmissione Domenica In, ha commesso una gaffe in diretta. Invitato per parlare della sua ultima fiction di tre puntate “Ognuno è perfetto” in onda sui Rai1, l’attore ha raccontato il suo ruolo di padre di un ragazzo con sindrome di Down che recita nella serie.

Finita l’intervista la “padrona di casa” Mara Venier saluta l’ospite per andare avanti con la trasmissione domenicale. Ma proprio in quel momento Edoardo Leo si avvicina alla conduttrice e, nel momento del saluto, le dice che ci teneva molto a ringraziarla, che non ama andare ospite nelle trasmissioni televisive ma che con lei si è sentito a proprio agio.

Mara Venier lo ringrazia, ma gli fa notare che sono ancora in diretta e che i microfoni sono ancora accesi. Edoardo Leo imbarazzato risponde: “Ma mi avevano detto che era finita”.

