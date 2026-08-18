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Spettacoli

E’ morto Fulvio Lucisano: il grande produttore cinematografico aveva 98 anni

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Credit: AGF
di Redazione TPI

È morto all’età di 98 anni Fulvio Lucisano. Tra i più importanti e famosi produttori cinematografici ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell’Anica dal 1998 al 2001.

Oltre centotrenta i film prodotti fra cui Tre tigri contro tre tigri (1977), Aragosta a colazione (1979), Ricomincio da tre (1981), Il ras del quartiere (1983), Il tassinaro (1983), Un ragazzo di Calabria (1987), Il grande cocomero (1993), Fantozzi – Il ritorno (1996), Notte prima degli esami (2006), Non ci resta che il crimine (2019), Tramite amicizia (2023).

Sposato, Lucisano aveva due figlie Federica Lucisano e Paola Lucisano, anch’esse produttrici cinematografiche. Nell’ottobre 2007 il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano aveva insignito Fulvio Lucisano del titolo di Cavaliere del lavoro. Nel 2009 è stato premiato con un David di Donatello per i cinquanta anni di carriera.

Redazione TPI
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