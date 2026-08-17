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Spettacoli

Morta l’attrice Hayden Panettiere: aveva 36 anni

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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L’attrice Hayden Panettiere è morta. Aveva 36 anni. Era nota per i suoi ruoli nelle popolari serie tv “Heroes” e “Nashville”. A confermare la morte è stato il padre in una dichiarazione ad ABC News. “È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che l’hanno vista sullo schermo”.

La famiglia ha poi chiesto che venga concessa la privacy necessaria per “elaborare questa perdita inimmaginabile”. I dettagli sulla sua morte non sono stati resi noti, ma il sito di notizie TMZ ha affermato che è in corso un’indagine per accertarne le cause.

Nata nel 1989, Panettiere è diventata una star bambina e ha poi interpretato numerosi ruoli sia al cinema che in televisione. Tra i suoi lavori si ricordano “Remember the Titans”, “Ice Princess”, “Scream 4” e “Scream VI”. Ha scritto un’autobiografia intitolata “This Is Me: A Reckoning”, pubblicata a maggio. Nel libro ha parlato delle pressioni subite durante l’essere una bambina prodigio e delle sue esperienze di dipendenza e recupero.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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