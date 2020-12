Diletta Leotta passeggia a Milano senza mascherina: la conduttrice travolta dalle polemiche

Pioggia di critiche per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn è stata immortalata dalla fotocamera di “Chi” senza indossare mascherina, mentre passeggia per le strade di Milano. Non è il primo personaggio di spicco che le telecamere inquadrano senza mascherina (anche Maria Elena Boschi insieme al compagno Giulio Berruti ad esempio sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” senza mascherina). La conduttrice di Dazn è stata immortalata poco prima che salisse a bordo di un van destinazione stadio San Siro, poco prima dell’inizio della partita Milan-Fiorentina.

La Leotta è stata immortalata dai fotografi mentre cammina per strada senza mascherina e si avvicina al suo staff (tutti rigorosamente con indosso la mascherina), certo tenendo le adeguate distanze di sicurezza, ma questo non è bastato a placare la rabbia del web. Il suo comportamento ha scatenato un’ennesima polemica social, soprattutto perché tempo fa su Instagram la Leotta aveva indossato la mascherina a bordo campo e scritto: “La sicurezza è la nostra priorità, sempre”.

