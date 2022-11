Cristina Scuccia, l’ex suora: “Dopo l’addio al convento ho avuto tante prime volte”

Dopo il sorprendente annuncio dell’addio all’abito monacale, l’ex suora Cristina Scuccia racconta la sua nuova vita, sempre all’insegna della musica. “Avevo paura di deludere tutte le persone che avevano creduto in me, invece tanti mi hanno augurato ‘buona vita’, una cosa bellissima”, ha detto in un’intervista a Verissimo la vincitrice di The Voice nel 2014, ricordando di essersi “sentita rinascere” quando ha rinunciato alla tonaca . “È come se mi fossi tolta un peso di dosso, temevo di dover dare spiegazioni, ma mi sono sentita accolta e anche protetta”.

Nell’intervista, Cristina ha anche raccontato le prime esperienze dopo aver deciso di lasciare il convento. “Affittare una casa, vedere se riuscivo ad arrivare a fine mese, era tutto un mettermi alla prova”, ha detto a Silvia Toffanin. “Ho degli amici con cui sono andata a bere per la prima volta, a ballare tutti insieme… Anche il piercing al naso, fatto qualche mese fa, fa parte di quelle prime volte. Mi ha aiutato a esprimere la mia determinazione ed è un segno di questo momento delicatissimo di cambiamento”.

A Il Corriere della Sera, la cantante ha rivelato la prima cosa che ha fatto una volta cambiata vita. “Ho preso una bicicletta ed ho pedalato per ore ed ore sul lungomare della mia città in Sicilia. È lì che ho provato la strana sensazione di respirare la vita a pieni polmoni. E poi con i miei colleghi di lavoro sono anche andata a ballare”.

Un cambiamento radicale, che ha richiesto “un bel po’” di tempo per abituarsi. “All’inizio andare in giro senza il velo è stato piuttosto strano. Le prime volte però non me la sono sentita di passeggiare da sola: mi sono fatta ‘scortare’ dalle studentesse universitarie ospiti del convento di Milano, alle quali peraltro avevo già affidato i miei dubbi esistenziali. E loro mi sono state vicinissime prestandomi anche dei vestiti ‘normali’ che ovviamente non avevo. Ma dopo 15 anni di vita consacrata, l’abito monacale l’ho tolto piano piano, a tappe, non in un colpo solo”.

A una domanda sulla sua vita amorosa, ha chiarito di non avere fidanzati. “Ci sono delle persone che ci provano in qualche modo, ma io non mi sento ancora al cento per cento pronta, forse perché non è arrivato l’amore, chissà”, ha detto a Verissimo, dicendo di avere “un’autostima molto bassa”. “Non mi sento bella, ma il mio viso è molto rilassato adesso. Si vede una bellezza che viene da dentro”.

Cristina, che oggi lavora come cameriera in Spagna, ha anche confermato che sta iniziando a lavorare ad un progetto discografico. “Non mi dispiacerebbe se questa mia recente esperienza finisse in qualche brano”, ha detto al Corriere della Sera, affermando che “durante questo periodo ho scritto tanto mettendo tutto nero su bianco”.