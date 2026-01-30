L’ex Letterina Cristina Cellai: “Gerry Scotti è stato come un padre. Mai avances, solo scherzi”

Dopo la accuse mosse da Fabrizio Corona a Falsissimo nei confronti di Gerry Scotti, Cristina Cellai, ex Letterina nel programma Passaparola, difende il conduttore. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl, che ha detto addio al mondo dello spettacolo, ha dichiarato a proposito delle insinuazioni secondo le quali Gerry Scotti avrebbe avuto dei rapporti sessuali con le Letterine di Passaparola: “Io sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra. Per questo mi sono permessa di scrivere a Fabrizio Corona, anche se per il momento non ho avuto risposte. Io non ho alcun interesse a tornare nel mondo nello spettacolo, quindi lui non si può permettere di generalizzare così”.

Riguardo al conduttore, Celli ricorda: “Io ho avuto modo di conoscerlo da vicino. Persona con una lato umano strepitoso e professionista eccellente. Gerry per me è stato un padre veramente, perché ero molto piccola ed era la prima esperienza, dopo Miss Italia, lontano da casa”. L’ex Letterina, poi, esclude che il presentatore abbia mai avuto atteggiamenti controversi: “Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso. Mi ha insegnato tanto e in questo, anche se con stili differenti, lo accomuno a Fabrizio Frizzi. Persone davvero eccezionali”.

Nonostante alcuni video che girano sui social che vogliono metterlo in cattiva luce: “Sono tutte bugie. Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno nello studio di registrazione. Facevamo tre puntate alla volta. Eravamo lì da mattina a sera. A volte dovevamo ripetere gli scherzi, i concorrenti si spazientivano e Gerry cercava in maniera giocosa di portare l’attenzione su di noi. Senza altri obbiettivi, nonostante gli abiti succinti e gli occhi di tutta Italia addosso”. Sugli attacchi di Corona, invece, afferma: “Io non seguo le sue trasmissioni e chiaramente non so il motivo. Però credo che puntasse a colpire altre persone. Penso a Silvia Toffanin, che sta con Piersilvio Berlusconi, o Ilary Blasi”.

E proprio su Ilary Blasi afferma: “In merito a tutto ciò non posso dire molto in quanto lei è arrivata l’anno dopo. Però conosco bene la storia di Toffanin, perché quando siamo entrate lei era fidanzata con un ragazzo, poi terminò quella relazione e dopo poco – mi sembra a una festa per il 25° anniversario di Mediaset – conobbe Piersilvio. Ho dormito anche varie volte a casa sua. Non abbiamo più contatti da tanto e non ho tornaconti particolari, ma mi sento comunque di difenderla. Non capisco poi il senso di tirare fuori questa roba dopo 20 anni, se uno non ha le prove. Quindi penso abbia un secondo fine”. Alla domanda se si sia mai sentito un oggetto, Cristina Cellai risponde: “In alcune situazioni sì. Soprattutto con un noto personaggio molto famoso, che si è spinto oltre e l’ho quasi preso a schiaffi. Con Gerry Scotti tutto questo non è mai accaduto. Trovo molto meschino scagliarsi contro di lui. Se poi vogliamo accusare Gerry perché ti abbracciava o ti diceva ‘vieni ti stringo’… beh, mi sembrano solo cattiverie gratuite”.