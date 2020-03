Chiara Ferragni e Fedez sospendono le dirette dal balcone

“Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”: Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di sospendere l’appuntamento con le dirette delle 18 per rispetto a tutte le vittime di Coronavirus. “Normalizziamo i piccoli o grandi momenti di down che abbiamo in questa nuova normalità, ma al tempo stesso cerchiamo di tirare fuori il nostro meglio”, hanno detto su Instagram sabato 21 marzo.

La coppia si è concentrata sulla raccolta fondi con cui ha costruito un reparto di rianimazione al San Raffaele, che dovrebbe essere ormai essere operativo: oltre 4 milioni di euro raccolti in pochi giorni attraverso la piattaforma “Gofundme” per aiutare il sistema sanitario lombardo piegato dall’emergenza Covid-19. “Lunedì dovrebbe essere tutto pronto per partire”, fa sapere Ferragni. Ma dopo giorni di flash mob, basta con le dirette: i due hanno deciso di accogliere l’invito di Beppe Fiorello, che ha criticato le dirette social e la musica dai balconi e invitato i cittadini a osservare il silenzio come segno di lutto per le migliaia di persone che hanno perso la vita, soprattutto dopo aver visto le drammatiche immagini dei camion militari che trasportavano le bare a Bergamo.

