Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia racconta le ultime settimane di vita di Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa nella mattinata di lunedì 3 marzo in seguito a una lunga malattia.

Intervistata da Gente, l’influencer ricorda l’ultimo incontro tra suo figlio, Gabriele, e la nonna, avvenuto in clinica il 14 febbraio scorso: “Eleonora era così felice, si era sistemata al meglio, era seduta in poltrona e aveva un sorriso stupendo. Abbiamo lasciato che questi cuori grandi volassero nella stanza. Gabriele saltava, batteva le mani, tanto che poco dopo è arrivato anche nonno Massimo, che è stato presentissimo, e subito ha detto: ‘Ma qui c’è una festa?'”.

“La sua situazione non era certo rosea, era ricoverata, camminava a fatica e non sarebbe stata presente al compleanno di Gabriele (il 19 febbraio, ndr) eppure ci aveva invitato a organizzare una festicciola per il nipote con la torta e i dinosauri che lui ama tanto. Lei era speciale e con Gabriele ha dato il meglio di sé” ha aggiunto Clizia Incorvaia.

L’influencer, poi, sottolinea la forza di Eleonora Giorgi raccontato un episodio in particolare: “Ero andata da lei in un giorno nel quale ero distrutta, sbattuta, non curata come al solito. La sua situazione si era aggravata, ero scossa ma non volevo darglielo a vedere. Ho impresso ancora il suo sguardo tenero e le sue raccomandazioni. Mi diceva di non perdere il mio spirito lieve. Per essere un sostegno per la famiglia, per Paolo, che non mi dovevo buttare giù. Le sue parole erano sempre un insegnamento”.

“Era generosa, negli anni mi ha donato alcuni suoi capi vintage, pezzi iconici che adoro indossare. La sera prima delle nozze Eleonora mi ha detto parole affettuose e mi ha donato un suo anello. Lo indosso sempre e oggi ha un sapore ancora più speciale. Mi sembrerà di sentirla vicina e rivedere il suo sorriso che illumina tutto”.