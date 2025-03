È morta l’attrice Eleonora Giorgi: aveva 71 anni ed era malata da tempo

È morta all’età di 71 anni l’attrice Eleonora Giorgi: l’interprete lottava da tempo contro un tumore al pancreas.

“Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti” fa sapere la sua famiglia.

L’attrice era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma per la terapia del dolore dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. “Non riesco a fare più di dieci passi – aveva rivelato al Corriere della Sera Eleonora Giorgi di recente – ma ogni giorno è un dono. Sono nelle mani di oncologi eccellenti e circondata dall’amore della mia famiglia”.

“Non sono religiosa ma ho il senso del divino. La mia anima è pronta a essere portata via con il vento. La vita per me ha un senso magico…In fondo così matta che spero ancora in un miracolo”.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film di Carlo Verdone, Borotalco. Dopo essere apparsa nella pellicola Roma, di Federico Fellini, l’attrice ottiene il primo ruolo da protagonista nel 1973 in Storia di una monaca di clausura, un film erotico nel quale recita al fianco di Catherine Spaak.

Dopo aver recitato in diversi film appartenenti al genere della commedia sexy, inizia a interpretare diversi ruoli drammatici. Tuttavia è la commedia a regalarle la grande notorietà.

Eleonora Giorgi, infatti, inizia a recitare al fianco di Renato Pozzetto in Mia moglie è una strega e Mani di fata, Carlo Verdone, Borotalco e Compagni di scuola, Johnny Dorelli, in Vediamoci chiaro, e Adriano Celentano con cui ha girato Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior.

Negli anni Novanta e Duemila ottiene ruoli perlopiù televisivi, mentre nel 2003 fa il suo esordio dietro la macchina da presa con Uomini & donne, amori & bugie, realizzando anche una seconda pellicola da regista, nel 2009, con il film dal titolo L’ultima estate.

Vita privata

Sposata con l’imprenditore Angelo Rizzoli, dal quale ebbe il suo primo figlio, Andrea, i due divorziarono nel 1984 dopo 5 anni di matrimonio.

L’attrice, poi, si innamorò del collega Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di Mare 2, che sposò nel 1993 e dal quale ebbe il suo secondo figlio, Paolo.

Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, è stata legata sentimentalmente fino al 2007 al romanziere Andrea De Carlo. In un’intervista con Pippo Baudo, nel programma Domenica In in onda nel 2016, Eleonora Giorgi rivelò di aver avuto un breve flirt con l’attore Warren Beatty e di aver avuto una grave dipendenza dall’eroina dopo la morte del suo ex fidanzato Alessandro Momo.