Silvio Muccino lascia il cinema e diventa falegname

Qualcuno nella famiglia Muccino si è stancato del cinema: no, non parliamo del regista Gabriele, ma del fratello Silvio. L’attore ha deciso di lasciare il mondo del cinema per dedicarsi a una nuova attività nel cuore dell’Umbria.

L’abbiamo visto recitare in tanti film (L’ultimo bacio, Manuale d’amore, Il mio miglior nemico, Ricordati di me), ma Silvio Muccino ha messo in pausa la sua carriera d’attore per realizzare un altro sogno: diventare un falegname.

Silvio Muccino diventa un falegname e i suoi prodotti vanno già a ruba

Ebbene sì. Secondo il settimanale Chi, Muccino si è trasferito in Umbria e ha aperto un mobilificio artigianale dove realizza di proprio pugno mobili casalinghi a mano. I suoi prodotti avrebbero già riscosso un grande successo.

Nessuno ha parlato di un addio definitivo, quindi non è detto che non rivedremo più Silvio Muccino al cinema, ma sta di fatto che l’attore ha messo in pausa le telecamere per darsi a lavori manuali, e a quanto pare anche soddisfacenti.

Non è chiaro se questa decisione sia stata condizionata dal rapporto difficile tra i due fratelli: la faida si è spostata a livello legale, l’ultima lite ha coinvolto il tribunale per l’accusa di diffamazione mossa da Gabriele nei confronti del fratello Silvio.

E pensare che i due fratelli hanno spesso lavorato gomito a gomito: tra i film realizzati insieme possiamo ricordare “Come te nessuno mai” e “Ricordati di me”.

Addio al cinema, anche per Ariadna Romero

Allontanarsi dalle luci della ribalta non ha toccato soltanto Silvio Muccino: è il caso anche di Ariadna Romero, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi nota nel mondo dello spettacolo come showgirl che, anziché intagliare il legno, avrebbe deciso di dedicarsi al marketing.

La Romero, infatti, è stata assunta come addetta marketing presso un noto brand di automobili sportive di lusso.