Festa del cinema di Roma, il programma della terza giornata del Festival: 19 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma della terza giornata della festa del cinema di Roma, prevista per sabato 19 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della terza giornata

La terza giornata della Festa del cinema di Roma promette tantissimi film al suo pubblico.

Partiamo da Mystify: Michael Hutchence di Richard Lowenstein, un ritratto profondo del leader degli INXS dalla personalità complessa e sensibile.

Ma il 19 ottobre la scena sarà rubata in gran parte dall’attesissimo film di Downton Abbey: sequel dell’omonima serie tv, che ha incassato svariati premi tra Emmy e Golden Globes, il film riporta gli appassionati del genere alla tenuta dei Crawley a quattro anni di distanza dal finale di serie.

Nella serata del 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma sarà possibile gustarsi anche Military Wives, il film diretto da Peter Cattaneo ispirato a una storia vera, e anche The Farewell, di Lulu Wang, e Willow di Milcho Manchevski.

Tra gli eventi speciali del 19 ottobre figura Illuminate – Laura Biagiotti, il docu-film di maria Tilli che narra la vita privata e professionale di una delle pioniere della moda a livello mondiale.

Quello che c’è da sapere sulla 14esima edizione della Festa del cinema di Roma

Protagonisti degli incontri ravvicinati della Festa del Cinema 2019 saranno Ron Howard e Kore-eda Hirokazu. Il primo è il regista di Beautiful Mind che arriva a Roma per presentare il docu-film su Pavarotti. Il secondo invece è un regista giapponese tra i più apprezzati del cinema mondiale con una carriera trentennale alle spalle (Nessuno lo sa, La verità, Un affare di famiglia).

Protagonisti dei Duel sono: Antonio Monda vs Francesco Chiamulera e Cristina Comencini vs Piero Maccarinelli. Per la sezione fedeltà/tradimenti interverranno Gian Arturo Ferrari e Lila Azam Zanganeh.

Per gli omaggi e restauri sarà proiettato Gruppo di famiglia in un interno di Luchino Visconti e La bisbetica domata di Franco Zeffirelli.

Infine Alice nella città porta Can you keep a Secret, il film tratto dal romanzo di Sophie Kinsella.

La festa del cinema di Roma vi aspetta sabato 19 ottobre 2019 con la terza giornata di Festival. Qui il programma al completo.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019