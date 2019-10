Sophie Kinsella, l’autrice di I Love Shopping sarà alla Festa del Cinema di Roma per presentare Can you keep a secret?

Sophie Kinsella, l’autrice della saga I love shopping, presenzierà alla Festa del Cinema di Roma per introdurre il film Can you keep a secret, la trasposizione cinematografica del suo romanzo Sai tenere un segreto, inserita nel programma di Alice nella città.

Emma Corrigan, la protagonista scapestrata della storia, è interpretata sul grande schermo da Alexandra Daddario, nota ai più per aver recitato in True Detective e American Horror Story: Hotel.

Can you keep a secret? viene proiettato sabato 19 ottobre 2019 in occasione della Festa del Cinema di Roma con un doppio appuntamento: il primo alle ore 16:30 e il secondo alle 19:00 presso l’Auditorium Parco della Musica. In entrambi gli appuntamenti, sarà presente Sophie Kinsella che introdurrà la commedia insieme alla protagonista, Alessandra Daddario, e la regista Elise Duran.

Sophie Kinsella a Roma presenta Sai tenere un segreto?

Di cosa parla? Il film, come il romanzo, vede al centro della vicenda Emma Corrigan, una ragazza come tante la cui vita cambia dopo un viaggio in aereo. Credendo di poter precipitare da un momento all’altro, la protagonista si lascia andare alle peggiori confessioni con il suo vicino di posto, il misterioso Jack, che scoprirà presto essere il suo nuovo datore di lavoro.

Emma, imbarazzata per tutti i segreti spifferati a quell’uomo, cercherà di evitarlo ma il fascino di Jack la spingerà a frequentarlo sempre più, al punto da lasciare il suo fidanzato pur di poterci uscire insieme. Tra i due non c’è un equilibrio e, tra problemi e incomprensioni, Jack finisce per spifferare tutti i segreti di lei durante un’intervista.

Sophie Kinsella a Roma per la festa del cinema: il firmacopie alla Mondadori

Cogliendo la palla al balzo, Sophie Kinsella approfitta del tempo trascorso a Roma per incontrare i fan dei suoi romanzi. Da poco è arrivato in libreria il nuovo volume della saga di I love shopping completamente a tema natalizio e l’autrice sarà protagonista di un firmacopie sabato mattina, alle 10:30, presso la Mondadori a Piazza Cola di Rienzo (fermata metro A Lepanto).

Il nuovo capitolo vede Becky Bloomwood in balia del Natale, un rito uguale ogni anno: l’invito a casa dei genitori, le canzoni della tradizione, la mamma che finge di aver preparato il pudding… peccato che quest’anno i genitori di Becky si siano trasferiti a Shoreditch, il quartiere londinese più chic della città, e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. Ed è così che Becky si ritrova costretta a organizzare la più bella festa di sempre: al via lo shopping sfrenato a suon di jingle bells!