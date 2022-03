Premi Oscar 2022 quando si fa: film, attori e registi candidati

Torna l’appuntamento annuale con i Premi Oscar 2022, la cerimonia più attesa nel mondo hollywoodiano che ogni anno assegna il più importante riconoscimento cinematografico ad attori e attrici, registi e film candidati. Ma quando si fa la cerimonia e dove si svolge? Cosa sappiamo dei film e artisti candidati?

Quando si fa: le date

Quando si fa la cerimonia dei Premi Oscar 2022? La data è stata fissata già da tempo, nonostante la pandemia non sia stata ancora debellata. Mentre le precedenti due edizioni hanno sofferto particolarmente a causa del Covid-19, quella di quest’anno promette grandi gioie da Los Angeles. La cerimonia degli Oscar è stata fissata per domenica 27 marzo 2022 e si terrà come da appuntamento presso il Dolby Theatre, cornice storica del premio.

Nomination: attori, film, registi

Cosa bisogna sapere sulle nomination dei Premi Oscar 2022. In primis qual è il film che ha ottenuto più candidature in assoluto: si tratta de Il potere del cane, pellicola di genere western diretta da Jane Campion che ha collezionato ben 12 nomination, incluse quelle per miglior regia e miglior film. Un altro film da dieci nomination è Dune, pellicola fantascientifica con un cast stellare composto da Zendaya e Timothée Chalamet. Anche l’Italia torna agli Oscar e il merito è di Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, che gareggia come miglior film internazionale.

Di seguito vi riportiamo le categorie più ambite dei Premi Oscar 2022 come miglior film, miglior regia, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista e miglior film internazionale:

Miglior film

Belfast

I segni del cuore

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Stor

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia



Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Ma chi assegna questi premi? A partire dal 1927, la cerimonia è gestita dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, composta da più di diecimila membri che rientrano nel mondo dello spettacolo.