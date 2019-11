Pinocchio, il poster ufficiale del nuovo film di Matteo Garrone

È atteso nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2019, ma un piccolo spoiler non fa male a nessuno. Il Pinocchio di Matteo Garrone molto presto darà forma a una nuova trasposizione del burattino di Carlo Collodi e a interpretare il caro Geppetto sarà Roberto Benigni.

A un mese esatto dall’uscita nelle sale del film, arriva il poster ufficiale di Pinocchio. Avvolti in un raggio di sole, Geppetto e il burattino contemplano insieme il miracolo: il burattino fatto di legno e poco più è vivo. Vestito di rosso con il suo cappello a punta, Pinocchio si osserva nel riflesso dello specchio che Geppetto, con amore e incredulità, regge tra le mani.

La favola più amata prende vita, esattamente come il suo protagonista. Federico Ielapi interpreta la versione burattino di Pinocchio che, come nella favola, vivrà diverse avventure in compagnia di Lucignolo e il Gatto e la Volpe.

Mentre il burattino indisponente si spingerà verso Il paese dei Balocchi, Geppetto per recuperare il figlio scomparso finirà nel ventre della balena in mezzo all’oceano. Sarà il senso di colpa e la disperazione a portare Pinocchio sui propri passi: con ormai le orecchie da somaro e tante disgrazie sulla coscienza, il burattino non può che tornare dal suo babbo, disperso in mare.

Oltre a Benigni e a Ielapi, nel film vedremo anche altri attori come Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marina Vacht e Marcello Fonte.

Pinocchio di Matteo Garrone vi aspetta al cinema il 19 dicembre 2019 grazie a 01distribution.

Il trailer del film sul burattino di Collodi, a cura di Matteo Garrone