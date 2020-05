È morto all’età di 92 anni l’attore comico statunitense Jerry Stiller, padre del famoso attore e regista Ben Stiller. La notizia è stata data oggi, lunedì 11 maggio, proprio da Ben Stiller con un post su Twitter. “Sono triste nel comunicare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande papà, nonno e marito. Ci mancherà molto. Ti voglio bene papà”, ha scritto l’attore.

Nato a Brooklyn nel 1927 da una famiglia di ebrei austriaci, a partire dagli anni Sessanta/Settanta Jerry Stiller è stato un comico molto popolare negli Stati Uniti, spesso accompagnato in scena dalla moglie Anne Meara, morta nel 2015. Ha recitato anche in alcuni film del figlio, tra cui Zoolander e Zoolander 2, in cui interpretava l’agente di modelli Maury Ballstein.

In tv i suoi ruoli più importanti sono stati quelli di Arthur nella serie televisiva The King of Queens e quello di Frank, il padre di George Costanza, nella sitcom Seinfeld.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020