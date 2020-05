Morto Little Richard, addio ad uno dei padri fondatori del rock’n’roll

Si è spento a 87 anni Little Richard, musicista statunitense tra i padri fondatori del rock’n’roll. A darne notizia Rolling Stone, che ha citato una comunicazione del figlio di Richard. Le cause della morte, però, non sono ancora chiare. Richard, autore della celeberrima Tutti Frutti si chiamava Richard Danny Penniman ed è divenuto famoso per le sue performance al piano e per il suo particolarissimo stile nell’America conservatrice degli anni Cinquanta. Altri suoi brani storici sono Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly.

