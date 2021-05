“Bravo papà”: il commovente discorso ai David della figlia di Mattia Torre

Il David di Donatello 2021 per la miglior sceneggiatura originale è stato assegnato a Mattia Torre per il film “Figli”. A ritirare il premio è stata la figlia dell’autore, Emma, 12 anni: Mattia Torre è infatti morto nel luglio 2019, a soli 47 anni, dopo una lunga malattia.

Emma Torre, con il suo discorso di ringraziamento, ha emozionato la platea dei David, che le ha tributato una standing ovation.

Di seguito il testo integrale del discorso della figlia di Mattia Torre.

“Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più. Volevo dedicare questo premio a tutte le persone che mi sono state vicine: Nenne, Valerio Aprea, Valerio e Giordano Mastrandrea. Dedico questo premio a mio fratello Nico, che mi fa ammazzare dalle risate, e alla mia mamma, che non si arrende mai. Dedico questo premio ai miei amici. ‘Figli’ parla anche di famiglie sole e di bambini che nascono: per questo ringrazio anche le ostetriche che ogni giorno si impegnano per nascere i bambini e i medici e gli infermieri che si impegnano a non far volare via le persone. Bravo papà!”.

