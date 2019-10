Luca Zingaretti trans, il post su Instagram in cui veste i panni di Annalisa

Luca Zingaretti diventa trans, e interpreta il personaggio di “Annalisa” in Thanks, film del regista Gabriele Di Luca che, come spiega l’attore su Instagram, non ha ancora trovato distribuzione nelle sale, e nel frattempo è visibile in al piccolo Eliseo di Roma.

Il celebre interprete del commissario Montalbano sembra entusiasta di aver vestito i panni di un trans, e pubblica le foto della sua trasformazione su Instagram.

“‘Thanks’ è un film strano, tenero e avvincente”, scrive Zingaretti sul social.

“Gabriele Di Luca, l’autore e il regista è qualcuno di cui sentiremo parlare prestissimo, i miei colleghi sono meravigliosi. Stiamo lottando per farvi vedere questo film che non ha trovato una distribuzione. Andatelo a vedere se potete! Non ve ne pentirete”, racconta ancora l’attore.

E poi condivide un’immagine in cui è praticamente irriconoscibile.

“Le ho voluto molto bene”, scrive Zingaretti di Annalisa.

Il film, trasmesso al piccolo Eliseo di Roma dal 4 al 16 ottobre, è la trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale del collettivo Carosseria Orfeo.

Prodotto da Luca Barbareschi, Thanks è una commedia irriverente e politicamente scorretta che racconta un mondo di personaggi traditi e feriti dall’amore, dai rapporti con la propria famiglia e il proprio passato.

Luca Zingaretti è un padre di famiglia diventato transessuale, che però nel corso del film riscopre l’amore per la sua famiglia.

Luca Zingaretti commenta la morte del regista di Montalbano: “Tanta parte del successo dei nostri film è tuo”