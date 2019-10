Joker, le scale del film diventano un’attrazione turistica

Premettiamo che non vogliamo fare alcuno spoiler, motivo per cui se non avete ancora visto Joker al cinema, non dovreste leggere questo articolo.

Mano sulla coscienza passata, passiamo alla notizia. Avete presente quando Joker balla armonicamente lungo l’estesa gradinata che percorre ogni giorno per tornare a casa sua?

Quelle scalinate esistono per davvero e si trovano a New York. Del resto, il film di Joker per realizzare la versione più realistica di Gotham City si è rifatto a luoghi reali e molto periferici di New York, spaziando da Brooklyn al Jersey fino al Bronx.

Ed è proprio nel cuore del Bronx che i fan più accaniti hanno scovato una delle location più suggestive del film: la lunghissima scalinata che Joaquin Phoenix, nelle vesti di un Joker felice, discende sulle note di una canzone anni ’70 in uno dei momenti migliori della pellicola.

La scalinata di Joker è diventata una vera e propria attrazione turistica, ma dove trovarla? Gli osservatori più attenti l’hanno già individuata: potrete trovarla vicino Shakespeare Avenue a Highbridge.

Un’esperienza che se da un lato può riempire d’orgoglio tantissimi potenziali instagrammer, può mandare su tutte le furie gli abitanti del posto. Digitando su Instagram l’hashtag #Jokerstairs è facilissimo imbattersi in tantissimi influencer che hanno deciso d’imitare il protagonista del film, alcuni addirittura travestiti da pagliaccio.

La popolazione è divisa a metà: c’è chi si dimostra lieto all’idea che il South Bronx abbia finalmente ritrovato il suo splendore e chi invece teme che prima o poi qualcuno possa farsi male o che semplicemente delle scale così percorribili un tempo, di uso quotidiano, adesso siano costantemente affollate da persone che intendono semplicemente scattarsi qualche foto.

Altri, in realtà, raccomandano anche di essere vigili e di badare sempre ai propri effetti personali: il quartiere non vanta di una bellissima nomina.

