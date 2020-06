È morto Ian Holm: ha interpretato Bilbo Baggins ne “Il Signore degli Anelli”

È morto Ian Holm: ha interpretato Bilbo Baggins nel “Signore degli anelli”

Il mondo del cinema è in lutto: è morto l’attore Ian Holm, che ha interpretato Bilbo Baggins nella trilogia de Il signore degli anelli, opera cinematografica tratta dal capolavoro di J. R.R. Tolkien. Holm si è spento a 88 anni e a dare l’annuncio è stato il suo agente: “Con grande dispiacere, che annunciamo la scomparsa dell’attore Sir Ian Holm, questa mattina”. L’attore è morto in pace in ospedale, circondato dalla sua famiglia e da chi si prendeva cura di lui. Da tempo, l’attore soffriva del morbo di Parkinson. Gli ultimi giorni dell’attore sono stati portati su tela dalla moglie, Sophie de Stempel, che l’ha raffigurato in una serie di ritratti.

Chi era Ian Holm, l’amato attore che ha interpretato Bilbo Baggins

Chi conosceva Ian Holm l’ha definito un uomo “affascinante, gentile e talentuoso”. L’attore inglese ha lasciato il segno nel mondo del cinema interpretando l’androide Ash in Alien (correva l’anno 1979), ma soprattutto l’anziano Bilbo Baggins nell’amata trilogia de Il signore degli anelli. Ha recitato anche in Enrico V, Amleto, La pazzia di Re Giorgio, Il quinto elemento, Il dolce domani, Frankenstein di Mary Shelley e in Momenti di gloria: per quest’ultimo film, è stato candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nel 1998, la Regina Elisabetta II gli ha conferito il titolo di “Baronetto” per meriti artistici. L’ultima volta che l’abbiamo visto al cinema è stato con il film Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate.

Ad inizio mese, Ian Holm avrebbe dovuto prendere parte a una reunion virtuale del cast de Il signore degli anelli, ma l’attore si è poi dovuto tirare indietro: “Mi dispiace non potervi vedere di persona, mi mancate tutti e spero che le vostre avventure vi abbiano portato in tanti posti diversi. Io sono bloccato nella mia casa hobbit”.

