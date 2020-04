Il signore degli anelli, arriva la trilogia di Tolkien su Canale 5: si parte con La compagnia dell’anello

Il Signore degli Anelli è una delle saghe fantasy più amate, ancor di più perché porta la firma di J. R.R. Tolkien. Composta da tre film, la saga del Signore degli Anelli ha conquistato il cuore di lettori e cinefili. Il primo film s’intitola La compagnia dell’anello e introduce l’epica storia di Frodo e compari, destinati a distruggere il dominio di Sauron. Il primo film della trilogia è approdato nelle sale nel 2001 ed è seguito da Le due Torri e Il ritorno del re, tratto ognuno dai rispettivi omonimi romanzi. Le riprese del film sono state realizzate in Nuova Zelanda, in molti set sparsi per la nazione e la sceneggiatura è stata scritta da Peter Jackson, da sua moglie Fran Walsh e da Philippa Boyens. L’epica colonna sonora è stata elaborata da Howard Shore.

La trilogia de Il signore degli anelli è stata acclamata da critica e pubblico, viene considerata un punto saldo della storia del cinema e ha ottenuto diversi riconoscimenti come 4 Premi Oscar (su 13 candidature). Curiosità: sapete che sono stati realizzati 3 prequel dedicati a Lo Hobbit? Di seguito, vediamo qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming Il signore degli Anelli – La compagnia dell’anello.

Il signore degli anelli, La compagnia dell’anello: la trama

La storia parte quando l’Unico Anello forgiato da Sauron, per controllare la Terra di Mezzo, finisce nelle mani di Bilbo Baggins, un hobbit che inconsciamente torna a utilizzare questo anello per diventare invisibile durante la sua festa di compleanno. Galdalf, un potente stregone nonché suo amico da tempo, interviene e cerca di persuadere l’amico a lasciare l’anello al nipote. Bilbo, sedotto dal potere oscuro dell’anello, alla fine cede. A quel punto, Frodo ha un compito e, osservato da Sauron, decide di partire per il villaggio di Brea insieme a Sam, Meriadoc e Peregrino. Nel tragitto, il gruppo viene però attaccato dai Nazgul e salvato da Aragorn, mentre Gandalf fa visita al Saruman Il Bianco, convinto che sia un suo alleato. Purtroppo Galdalf si sbaglia e lo capirà a sue spese.

Nel frattempo, Frodo viene nuovamente aggredito dai nazgul e questa volta ferito. La principessa degli elfi, Arwen, allora lo conduce da suo padre, re Elrond, a Gran Burrone. Frodo si offre volontario per distruggere l’anello, ma l’unico modo per farlo è gettarlo tra le fiamme del Monte Fato. Frodo non sarà da solo: con lui partirà la Compagnia dell’Anello, formata da valorosi guerrieri. Oltre ai tre fedeli hobbit partiti con lui, ci saranno anche Legolas l’elfo abile con arco e frecce, Boromir e Aragorn e dal nano Gimli. E, infine, da Gandalf.

Arrivati alle miniere di Moria, un Balrog però si mette sulla loro strada e sarà necessario il sacrificio di Gandalf per far sì che il gruppo prosegua nell’avventura.

Il signore degli anelli, il cast de La compagnia dell’anello

Chi vediamo nel cast de La compagnia dell’anello? Partiamo dai piccoli hobbit il cui compito è quello di annientare l’anello di Sauron. Frodo, il protagonista, è interpretato da un giovane Elijah Wood, seguito da Sean Astin che interpreta Sam. Poi vediamo Billy Boyd interpretare Peregrino Tuc e Dominic Monaghan interpretare Meriadoc Brandibuck. A interpretare il coraggioso elfo Legolas è un biondissimo Orlando Bloom, mentre il fiero Aragorn è interpretato da Viggo Mortensen. Liv Tyler interpreta la principessa degli elfi Arwen, mentre Gandalf, uno dei personaggi più amato della saga, è interpretato da Ian McKellen. Cate Blanchett interpreta la bella Galadriel. Vediamo anche John Rhys-Davies nelle vesti di Gmli, Christopher Lee invece è la voce di Saruman (in italiano è Omero Antonutti).

A completare l’immenso cast del film vediamo Hugo Weaving che interpreta Elrond, Sean Bean che interpreta Boromir, Ian Holm che interpreta Bilbo Baggins, Marton Csokas che interpreta Celeborn, Craig Parker che interpreta Haldir e Lawrence Makoare che interpreta Lurtz.

Il signore degli anelli, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello? Il film va in onda su Canale 5 lunedì 27 aprile in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

Potrebbero interessarti Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 aprile 2020 Il giro di boa: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Il giro di boa