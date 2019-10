Giulio Pranno, chi è l’attore del film Tutto il mio folle amore di Salvatores

Giulio Pranno, chi è l’attore nel cast del film Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores

Giovanissimo, Giulio Pranno è uno degli attori emergenti del cinema italiano. Insieme a Claudio Santamaria e Valeria Golino, è nel cast del nuovo film di Gabriele Salvatores dal titolo Tutto il mio folle amore. Nella pellicola interpreta il personaggio di Vincent. Ma chi è Giulio Pranno? Scopriamolo insieme.

L’attore si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando alla puntata di Che tempo che fa del 20 ottobre 2019, in onda su Rai 2.

Giulio Pranno chi è, attore Tutto il mio folle amore: carriera e vita privata

Uno dei volti nuovi del cinema italiano è quello di Giulio Pranno, scelto da Gabriele Salvatores nel cast di Tutto il mio folle amore: “Era l’unico che durante i provini non si fermava quando glielo dicevo. Questo mi ha colpito”, ha spiegato il regista nel corso dell’intervista al programma di Fabio Fazio.

“L’hanno bocciato al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma e ho pensato che fosse un bene. Questo non per qualcosa contro il Centro, ci mancherebbe, ma perché aveva voglia di rivincita”, ha raccontato ancora Salvatores.

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2019, il film è liberamente ispirato a Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas: è dunque tratto da una storia vera, quella di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico che hanno viaggiato in moto dagli Stati Uniti al Sud America.

Un film carico di emozioni, che racconta le vicissitudini di Vincent (Giulio Pranno), giovane di 16 anni che vive in un mondo tutto suo circondato dall’affetto della madre Elena (Valeria Golino) e del compagno Mario (Diego Abatantuono), che lo hanno adottato. Willi ( interpretato da Claudio Santamaria) è un cantante squattrinato, ed è il padre naturale del ragazzo.

Un giorno l’uomo trova il coraggio di conoscerlo: piano piano padre e figlio iniziano a conoscersi e intraprenderanno un lungo viaggio in moto fino a instaurare un forte legame.

Giulio Pranno non è molto attivo sui social, per questo non sappiamo se è fidanzato o altri dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo che è un grande amico e sostenitore dei Maneskin. Di seguito il trailer ufficiale del film Tutto il mio folle amore.