Cinema

Checco Zalone: “Il flirt con Virginia Raffaele? Ci abbiamo riso su, lei lo sa che non glielo darò mai”

Credit: AGF

In occasione dell'uscita del suo nuovo film, l'attore parla anche della sua vita privata

di Niccolò Di Francesco
Protagonista del film Buen Camino, che segna il suo ritorno al cinema dopo cinque anni, Checco Zalone si racconta a 7 , il settimanale del Corriere della Sera, parlando anche del presunto flirt con Virginia Raffaele di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi. Riguardo alla pellicola, l’attore racconta di che cosa parla: “Un papà che segue la figlia lungo il cammino di Santiago. Un papà ricchissimo – non per merito ma per eredità – si trova a dover seguire la figlia minorenne su uno storico cammino della spiritualità, pur non avendo nulla di spirituale. Diventerà un percorso di avvicinamento a una figlia che non aveva mai considerato”.

Il ruolo del papà è interpretato dallo stesso Zalone: “Ma stavolta sono biondo. Una parrucca professionale. Invito anche lei a provare questa meravigliosa sensazione: credi davvero di avere i capelli, pensi che sono proprio tuoi. Ci hanno messo un mese e mezzo a farla, la parrucca. Ma il protagonista la indossa solo i primi venti minuti. Poi succede qualcosa per cui la toglie”. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Checco Zalone ha confermato la fine della relazione con la sua compagna Mariangela Eboli anche se precisa: “In realtà non ci eravamo mai sposati. E siamo in buoni rapporti”. Dopo la fine della relazione, si è parlato a lungo di un possibile flirt con Virginia Raffaele: “Ne hanno dette di tutti i colori. Anche che mi sono messo con Virginia Raffaele. L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dal tempo del video sul Covid e l’immunità di gregge. Ci abbiamo riso su. In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca