Checco Zalone licenzia senza preavviso l’ex compagna dalla sua società: “Liquidata con 30mila euro”

Checco Zalone licenzia senza preavviso l’ex compagna dalla sua società

Dopo la fine della storia d’amore, termina anche la collaborazione artistica tra Checco Zalone e l’ex compagna Mariangela Eboli, la quale è stata licenziata dalla società che gestisce gli eventi del comico pugliese.

Secondo quanto scrive Open, infatti, la donna è stata rimossa dalla sua posizione di amministratore unico della Mlz, società che gestisce e organizza gli spettacoli del comico pugliese.

Anche la mamma di Zalone, Antonietta Capobianco, è stata favorevole al licenziamento: la società, infatti, è di proprietà al 95% di Luca Pasquale Medici, nome anagrafico di Checco Zalone, mentre il restante 5 per cento è della madre del comico e attore.

Nel verbale redatto dall’assemblea, in cui l’unica assente risulta essere “l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela”, si legge: “L’assemblea all’unanimità delibera di revocare con effetto immediato l’amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e di corrispondere, a titolo di indennità per mancato preavviso, il compenso mensile di € 5.000,00 (cinquemila) netti per sei mensilità”. La Mlz, quindi, dovrà versare 30mila euro a Mariangela Eboli come indennità per mancato preavviso.

La relazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli era terminata lo scorso luglio dopo vent’anni e due figlie così come rivelato da Dagospia: “Il sipario si è definitivamente abbassato quando Checco si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto”.

Qualche mese prima, invece, Fabrizio Corona aveva rivelato che la relazione tra Checco Zalone e la sua compagna era terminata a causa di Virginia Raffaele, con la quale il comico avrebbe intrapreso una relazione.

Un’indiscrezione lanciata anche da Dagospia che non è mai stata né confermata né smentita dai diretti interessati.