La ballerina ucraina Anastasia Kuzmina in lacrime: “Aiutate il mio Paese”. Il video appello

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci comincia con un appello alla pace: la conduttrice ha infatti iniziato la puntata andata in onda ieri, venerdì 4 marzo, parlando del conflitto in Ucraina. Carlucci ha spiegato che col programma voleva mettere da parte per un momento le tristi notizie per regalare un po’ di svago, ma prima de dare il via allo show ha chiamato sul palco la maestra di ballo ucraina Anastasia Kuzmina di “Ballando con le stelle”, che insieme a un gruppo di bambini ha letto la poesia di Gianni Rodari “Promemoria”.

"Io vi chiedo con tutto il mio Cuore di Sostenere la mia gente!!!"💞💛💙💞 Ascoltiamo con il Cuore l'appello di Anastasia Kuzmina fatto con il Cuore in mano💖,e Doniamo al numero #45525 per AIUTARE il Popolo Ucraino!!!💛💙#IlCantanteMascherato @insinnaflavio @UNICEF_Italia pic.twitter.com/gpNcXkcti0 — Eliana Zica (@ZicaEliana) March 4, 2022

Anastasia, in lacrime, ha poi chiesto aiuto per la raccolta fondi a favore dei rifugiati: “Vi chiedo con tutto il mio cuore di sostenere la mia gente, i bambini e le famiglie che sono in estrema difficoltà. Donando al 45525 potete assicurare medicine, rifugio, acqua a milioni di ucraini… Vi ringrazio in anticipo”, ha detto in lacrime la ballerina.