Bugo torna a parlare delle lite con Morgan a Sanremo: “Mezza Italia diede retta alle str*** di un manipolatore”

Bugo torna a parlare delle lite con Morgan a Sanremo

A circa un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 e dopo aver annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, Bugo torna a parlare della famosa lite con Morgan avvenuta sul palco dell’Ariston.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui parlava del suo outfit, il cantante ha ripercorso ciò che è accaduto in quel Sanremo 2020: “Mentre il mio compagno mostrava a tutti la sua incompetenza e paranoia, io ero solo, su quel palco. A dover cantare una canzone (non mia) senza averla mai provata (perché il buffone aveva sbagliato per 11 volte gli arrangiamenti)”.

“Nessuno nella storia del Festival è andato su quel palco senza aver provato. Io si. Dovevo rifiutarmi? No. Si andava avanti fino in fondo, io ero pulito, non avevo niente da rimproverarmi. A rivedere questa foto non riesco bene a ricordarmi cosa provavo in quel momento. l’Italia non mi conosceva. Mezza Italia poi mi avrebbe massacrato dando retta alle stronzate di un manipolatore” scrive ancora Bugo.

E ancora: “L’altra mezza Italia avrebbe empatizzato con me, e io queste cose non le dimentico. Quella sera io stavo già un po’ morendo, il giorno dopo la musica sarebbe morta definitivamente. Ma bando alla tristezza”.