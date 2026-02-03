Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Bruno Vespa accusa Bonelli di “responsabilità politica” per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEO

Immagine di copertina

Duro scontro nel corso del programma "Cinque Minuti"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Durissimo scontro tra Bruno Vespa e Angelo Bonelli nel corso di Cinque Minuti, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 2 febbraio. Nella trasmissione si è parlato della manifestazione che si è tenuta lo scorso sabato a Torino in sostegno del centro sociale Askatasuna e che è sfociata in episodi di violenza con alcuni poliziotti che sono stati feriti. Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni esponenti di Avs. Il conduttore ha quindi dichiarato: “Se voi non vi dissociate politicamente dalla loro partecipazione, siete di fatto conniventi e responsabili di quello che è successo”. Pronta la risposta di Bonelli: “La sua affermazione è estremamente grave perché chi manifesta pacificamente non può essere responsabile delle azioni di chi ha pianificato azioni criminali”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Bruno Vespa, poi, ha chiesto a Bonelli: “Suo padre è carabiniere. Come gli ha raccontato questa storia? Ha apprezzato che i suoi amici siano andati in quel corteo?”. “Non ha apprezzato come non ho apprezzato io quello che ha accaduto – ha risposto Bonelli – Noi siamo persone perbene e rivendichiamo con onore e dignità il diritto a manifestare di queste persone”. Le accuse rivolte da Bruno Vespa ad Angelo Bonelli hanno provocato la reazione del consigliere Rai Roberto Natale che ha dichiarato: “I Cinque Minuti che Bruno Vespa ha proposto nell’intervista ad Angelo Bonelli meritano di entrare nella storia del giornalismo televisivo: ma come esempio della livorosa faziosità dalla quale il servizio pubblico dovrebbe sempre tenersi lontano. Nessuna disponibilità a ricostruire i fatti nel loro completo svolgimento; solo propaganda settaria, che scredita la Rai e contribuisce ad allontanare il pubblico verso altre fonti di informazione”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
