Bruno Vespa non ha gradito il mancato ringraziamento da parte di Cecilia Sala nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La giornalista è tornata in Italia dopo ventuno giorni nel carcere di Evin, in Iran. Ieri è stata ospite di Fazio a Che tempo che fa. Secondo Vespa Sala non avrebbe adeguatamente menzionato il ruolo del governo e della premier nelle trattative diplomatiche per la sua scarcerazione.

“Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso”, ha scritto sui social il conduttore di Porta a Porta.

Il conduttore Rai si è levato qualche sassolino dalla scarpa. E sempre su X ha scritto: “Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei Cinque minuti (la sua trasmissione in Rai, ndr) con il ministro Tajani. A voi il commento”. Infine Vespa ha commentato: “Grazie a Luciana Littizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”