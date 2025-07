Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: “Non riesce più a parlare e camminare”

Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis: secondo alcune fonti vicine all’attore, infatti, l’interprete di Die Hard non sarebbe più in grado di parlare né di leggere e presenterebbe evidenti difficoltà motorie. La famiglia non ha confermato né smentito le indiscrezioni con le ultime notizie ufficiali che risalgono all’aprile scorso quando i familiari avevano dichiarato che la malattia stava progredendo ma che le condizioni di Bruce Willis restavano stabili. L’attore da oltre due anni soffre di una forma di demenza frontotemporale.

L’annuncio era stato da Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis, che aveva scritto sui social: “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”. “La crudele malattia può colpire chiunque e ad oggi non esistono cure” si leggeva in una nota pubblicata dalla famiglia sul sito dell’associazione statunitense che si occupa di casi di demenza frontotemporale. “Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.